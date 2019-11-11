Переписчики населения в 2020 году будут ходить по квартирам с планшетами

Во время Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года, переписчики при поквартирном обходе будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, этот и другие вопросы, касающиеся переписи, обсудил сегодня замгубернатора Олег Чемезов с главами муниципальных образований.

На совещании руководитель Свердловскстата Елена Кутина рассказала, что уже сформирована база жилых и нежилых строений в городах и селах области. Для этого 884 регистратора сверили данные, предоставленные муниципалитетами, с данными, полученными при личном обходе территорий.

Также она рассказала, что для проведения переписи области потребуется восемь тысяч переписчиков и более тысячи контролеров полевого уровня для организации работы.

Нововведениями переписи-2020 станут возможность самостоятельного заполнения анкеты на портале госуслуг и в помещениях МФЦ оказания муниципальных услуг.

В 66 сельских населенных пунктах, признанных отдаленными и труднодоступными, перепись начнется уже в августе-сентябре.

Екатеринбург, служба информации

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