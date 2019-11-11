В Екатеринбурге возрождают традиционную европейскую рождественскую ярмарку

В Екатеринбурге возродят европейскую рождественскую ярмарку, которая несколько лет подряд проходила в Литературном квартале. Об этом рассказала организатор Венского фестиваля музыкальных фильмов Мария Зашляпина.

«Там было очень хорошо! Я хочу возродить эту традицию. Мы организуем в этом году большую, очень красивую и теплую, рождественскую ярмарку. Уютный двор культурно-выставочного комплекса «Синара Центр» как ни какое другое место подходит для этого! Мы ищем тех мастеров и умельцев, что производят подарки, сувениры, мед, вязаные изделия, игрушки, все то, что приятно подарить своим близким на праздники. Еще мы бы рады группам, коллективам, кто готов спеть или станцевать для наших гостей», – написала она в своем фейсбуке.

Отметим, что ярмарка пройдет с 5 декабря по 7 января.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.11.19

В ЕМУП «Водоканал» появился новый гендиректор. / Суд признал незаконным обыск в одной из квартир вице-мэра Ковальчика. / В Екатеринбурге останется минимальная ставка по налогу для физлиц. Администрация отказалась от новых обсуждений. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»