На набережной Исети появится линейный парк с амфитеатром

В мэрии Екатеринбурга рассмотрели и одобрили обновленную концепцию набережной Исети от улицы Куйбышева до улицы Декабристов. Планируется, что этот участок станет продолжением пешеходной зоны, начинающейся от улицы Малышева. Причем архитекторы предлагают вдохновиться идеей уральского леса и превратить эту территорию в линейный парк.

«По задумке авторов, на набережной появится много деревьев, цветов, кустарников, по берегам раскинутся удобные террасы, площадки с выходом к воде, а также амфитеатр. Найдется место и для зоны детского отдыха. Все это должно подчеркнуть идентичность и эстетику уральской столицы», – сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга.

В муниципальной общественной комиссии, где обсуждался проект, отметили, что этот участок набережной не используется в полной мере, хотя здесь располагается много знаковых объектов – цирк, исторический парк «Россия – моя история», а к 2023 году должна появиться ледовая арена УГМК.

«В первую очередь необходимо сделать набережную от улицы Куйбышева до улицы Декабристов доступной для жителей и гостей Екатеринбурга, дать им удобный и комфортный выход к воде, создать все условия для пешеходов. Максимально комфортные условия должны быть также созданы для родителей с детьми и маломобильных групп населения. Основное внимание при разработке идеи проекта уделялось возможности его многофункционального использования в зависимости от времени года», – отметил заведующий кафедрой городского строительства УрФУ Алексей Хриченков.

Напомним, ранее власти Екатеринбурга заявляли о планах благоустройства набережной Исети вплоть до ЦПКиО, чтобы горожане могли совершать непрерывный променад длиной в несколько километров. Однако точные сроки реализации проекта не называются. Отметим, что реконструкция только одного участка от Малышева до Куйбышева продолжалась больше двух лет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.11.19

Завершился конкурс по избранию директора Монетного щебеночного завода. / Пропавшая в Екатеринбурге молодая женщина нашлась в колонии. / В правительстве области объяснили, почему школьникам нельзя по «Е-карте» проехать в метро. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»