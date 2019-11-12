Взяточник из уральской Авиалесоохраны заплатит 2 млн рублей штрафа за продажу леса за бесценок

В Ирбитском районном суде вынесли приговор по делу экс-сотрудника «Уральской базы авиационной охраны лесов» Андрея Захарова. Он продавал лес предпринимателю по минимальной цене, в ответ получая от него деньги и доски для строительства бани.

Нарушения закона датируются маем-декабрем 2016 года, когда Захаров занимал должность начальника участка наземной охраны. Он договорился с предпринимателем из Слободо-Туринска об удобной для обоих схеме работы. Захаров от имени ГБУ заключил договоры по заготовке древесины и ее поставке по минимальной цене. В ответ он получил взятку в 205 тысяч рублей и 20 куб.м. древесины (лес-кругляк), 5 куб.м. доски для строительства бани, стоимость этих материалов около 84,5 тысяч рублей.

Как сообщили сегодня в пресс-службе областной прокуратуры, сотрудника Уральской авиабазы судили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег и иного имущества за совершение в пользу взяткодателя, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица, в крупном размере). Он сотрудничал со следствием, а кроме того, принес в суд положительные характеристики и указал, что содержит ребенка и у него плохое здоровье. За получение крупной взятки ему назначили штраф в 2 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Ирбит, служба информации

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