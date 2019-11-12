В Екатеринбурге пройдет пикет в поддержку либертарианца Михаила Светова

В воскресенье, 17 ноября, в Екатеринбурге пройдет массовый пикет в поддержку московского либертарианца Михаила Светова. Его подозревают в развращении малолетней девушки, оппозиционеры уверены в политической окраске дела.

Пикет пройдет в 13-00 в парке имени 50-летия ВЛКСМ. «Последние несколько дней мы наблюдаем попытки властей надавить на Михаила, дискредитировать его и деятельность Либертарианской Партии России. Преступная кампания против Михаила заключается в заведении уголовного дела за пост семилетней давности. В деле нет ни подозреваемых, ни пострадавших, зато есть внезапные обыски во время доследственной проверки и двенадцатичасовой ночной допрос. Всем должно быть понятно, что государство пытается посадить Михаила не за несуществующие «развратные действия», а за политическую позицию», – указывают организаторы и приглашают приходить на акцию с плакатами или скачать их в сообществе «Либертарианцы Екатеринбурга». На готовых плакатах размещены тезисы: «В ходе обыска вы не найдете свою совесть», «Репрессии делают людей злее», «Экстремизм в защите свободы не порок», «От любви до ненависти 12 часов допроса» и другие. Организаторы уверяют, что акция согласована с властями. Проверить эту информацию в Министерстве общественной безопасности не удалось – пресс-секретарь МОБ не отвечает на звонки.

Михаил Светов стал фигурантом дела по статье 135 УК РФ (развратные действия), его возбудили из-за фотографии в «Инстаграм», которая была опубликована в 2012 году. Тогда либертарианец встречался с несовершеннолетней девушкой Анастасией Стародубовской. Следователи выясняют, было ли ей на момент отношений 16 лет. Их обоих отвозили на допрос, который длился 12 часов, и Светов, и Стародубовская уверяют, что к моменту начала отношений ей было 16. В квартире Светова проходил обыск, ему назначили урологическую экспертизу, чтобы проверить, способен ли он к половым сношениям. Сторонники оппозиционера считают, что действия следователей, в том числе назначенная экспертиза – это ответ на его политическую деятельность. Ряд СМИ в свою очередь публиковали информацию со скриншотами постов 2000-х годов, где Светов высказывался о своем отношении к педофилии и что «не первый год спит со школьницей».

Екатеринбург, служба информации

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