У уральского полпреда появился помощник по нацпроектам

Новый помощник появился в штате уральского полпреда. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», согласование в администрации президента прошел калининградец Максим Федосеев. Он будет курировать вопрос реализации в регионах Уральского федерального округа национальных проектов – одного из важнейших пунктов по отчетам чиновников в Москву.

Напомним, на данный момент у Николая Цуканова уже есть два помощника: Евгений Гурарий и Анна Ленская.

Максим Фадеев переезжает в Екатеринбург из Калининграда, там с 2012 года и до августа 2018 года он работал в правительстве области, курируя ЖКХ, строительство, в том числе под началом тогдашнего губернатора Калининградской области Николая Цуканова.

Москва, Екатеринбург, Елена Васильева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 12.11.19

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