Проезд по Библиотечной в Екатеринбурге закрывают до конца года

В Екатеринбурге закрывается движение по улице Библиотечной на участке от Гагарина до Мира, проезд по ней будет запрещен с 13 ноября до 26 декабря.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации города, это связано с работами по прокладке водопровода. Автомобилистам предлагают объезжать участок по Педагогической и Мира.

Добавим, из-за перекрытия этого относительно небольшого участка дороги можно прогнозировать рост пробок на улице Малышева, особенно в вечерний час пик. Библиотечная была одним из немногих вариантов объезда затора на центральной улице для тех, кто едет в сторону ЖБИ.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.11.19

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