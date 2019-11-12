Прокуратура проверит, откуда в Исети появилось масляное пятно

Прокуратура должна проверить, откуда в реке Исеть появилось масляное пятно.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе свердловской областной прокуратуры, речь идет о загрязнении нефтепродуктами акватории вблизи деревни Черноскутова. На видео, выложенном в социальной сети «ВКонтакте» на страничке «Подслушано Каменск-Уральский» видно, как грязная вода продвигается по реке. Пользователи сообщают: – пятно уходит в сторону Курганской области и сочувствуют жителям Катайска, Далматово, Шадринска.

«Сотрудники прокуратуры совместно с представителями департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу проведут выездную проверку, в ходе которой специалистами лаборатории будут отобраны пробы воды на предмет превышения предельной концентрации вредных веществ. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщается в пресс-релизе прокуратуры Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

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