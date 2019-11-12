Житель Астрахани снял в Екатеринбурге две квартиры, а потом продал их без ведома хозяев

Житель Астрахани получил судимость в Екатеринбурге. Он снял две квартиры в уральской столице и продал их тайком от законных владельцев.

В ходе следствия установлено, что осенью 2018 года мужчина арендовал в Екатеринбурге две квартиры, расположенные в доме № 124 на улице Чкалова и в доме № 151 на улице Краснолесья. При этом он потребовал у владельцев якобы для проверки документы, подтверждающие право собственности на недвижимость. После заключения договора аренды, рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе УВД Екатеринбурга, астраханец изготовил поддельные правоустанавливающие документы на квартиры, и под видом хозяина жилплощади продал их. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 5 миллионов рублей.

Полиция, после обращения потерпевших, установила личность мошенника и его местонахождение. 23 мая 2019 года он был задержан в Москве оперативниками екатеринбургского уголовного розыска в аэропорту Шереметьево, откуда как раз собирался вылететь в Астрахань. При этом багаже подозреваемого был обнаружен поддельный паспорт на имя собственника проданной ранее квартиры. Задержанный был этапирован в Екатеринбург и помещен под арест.

Октябрьский районный суд признал астраханца виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере». По совокупности инкриминируемых преступных деяний ему было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Екатеринбург, Елена Васильева

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