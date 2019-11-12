Горздрав Екатеринбурга отчитался о росте зарплат врачей до 75 тысяч рублей

Комиссия по здравоохранению гордумы Екатеринбурга одобрила отчет чиновников горздрава о финансировании медицинских учреждений. По планам мэрии, консолидированный бюджет на медицину к концу 2019 года составит порядка 16 миллиардов рублей, однако есть тенденция к уменьшению межбюджетных трансфертов. Причем урезание финансов идет по линии оплаты труда медицинского персонала.

По информации управления здравоохранения Екатеринбурга, по итогам 9 месяцев 2019 года средняя зарплата врачей в муниципальных больницах составила 75 708 рублей (что даже выше планового показателя 72,8 тысячи рублей). Работники среднего медицинского звена, по данным чиновников, получают в среднем 42,4 тысячи рублей в месяц, младший медперсонал – 37 тысяч рублей. Депутаты не стали оспаривать эти цифры, но потребовали в следующий раз предоставить расчеты средней зарплаты медиков на одну рабочую ставку.

«Хорошо считать зарплату на 2-3 ставки, когда человек работает на износ, а сумма при этом растет», – заметил Константин Киселев. Он же попросил объяснить, почему Екатеринбург потерял около 250 миллионов межбюджетных трансфертов на здравоохранение в 2019 году.

Замначальника горздрава по финансовым вопросам Светлана Дягилева ответила, что область сократила расходы на выполнение дорожной карты по зарплатам медицинских работников.

«В 2018 году в Свердловской области трижды повышался средний доход по трудовой деятельности, таким образом, мы трижды повышали среднюю зарплату медработникам. На эти цели был предоставлен межбюджетный трансферт 422 миллиона рублей. В этом году на выполнение дорожной карты город получил 169 миллионов рублей», – пояснила она.

Замглавы департамента финансов мэрии Ольга Сысолятина добавила, что 2018 год был контрольным для достижения показателей по майским указам президента. С начала этого года индексация зарплат врачей и медперсонала заложена в размере 5%.

Стоит отметить, что, по данным горздрава, в 2018 году средняя зарплата врачей в Екатеринбурге составляла 69,7 тысяч рублей (рост на 18% по сравнению с 2017 годом). А оплата труда среднего и младшего звена медперсонала выросла на 12% и 40% соответственно.

Депутаты также просили обратить внимание на недостаток врачей в амбулаторной помощи.

Замдиректора ТФОМС Свердловской области Лариса Кузьминых, что в следующем году заложено порядка 1,5 миллиарда рублей по программе ОМС на финансирование поликлиник. В частности, деньги будут направлены на закупку дорогостоящего диагностического оборудования – МРТ, компьютерная томография. Но это касается больше малых городов населением не более 50 тысяч человек. В Екатеринбурге финансирование первичного звена медицины тоже будет увеличено, но всего лишь на 4%. При этом уральская столица получит значительно больше денег на организацию медицинской помощи по профилю онкологии – расходы в амбулаторном звене вырастут на 20%, в стационаре на 40%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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