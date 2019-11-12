В Свердловской области зарегистрировано больше 26 тысяч заболевших пневмонией, 277 погибли

В Свердловской области внебольничной пневмонией заболели больше 26 тысяч человек. Показатель заболеваемости составляет 622,3 случая на 100 тысяч населения. Такие данные обнародовали в региональном управлении Роспотребнадзора по итогам десяти месяцев 2019 года.

Из тех, кто заболел, скончались 277 человек. В основном, это взрослые – больше 99% погибших. В санитарном ведомстве отмечают, что показатель смертности от внебольничной пневмонии в 1,5 раза ниже, чем в 2018-м.

Нужно отметить, что чаще всего болеют взрослые – на них пришлось 68% случаев внебольничной пневмонии. Однако ранее, в конце октября этого года, в свердловском Роспотребнадзоре говорили о том, что число болеющих детей в возрасте от 7 до 17 лет выросло в структуре заболеваемости до 31,7%, что выше среднемноголетнего уровня вдвое. «Показатель заболеваемости в этой группе составляет 70,93%, что на 26% выше аналогичного периода 2018 г и в 2,5 раза выше среднемноголетнего уровня, что обусловлено регистрацией среди школьников пневмонии микоплазменной этиологии», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что в 42% муниципальных образованиях Свердловской области заболевших больше, чем в среднем по региону. Речь идет о Таборах, Богдановиче, Верхней Салде, Пышме, Нижнем Тагиле, Невьянске, Красноуральске, Артемовском, Ирбите, Краснотурьинске, Ревде, Качканаре.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.11.19

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