На Урале будут судить внука, которого подозревают в убийстве слепого дедушки

Завтра, 13 ноября, в Свердловском областном суде начнется процесс по делу об убийстве инвалида с особой жестокостью. Подсудимый – 24-летний житель Камышловского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, убийство произошло в одном из поселков Камышловского района. По версии следствия, 27 февраля 2019 года молодой человек приехал в гости к бабушке, где поссорился с ее сожителем, инвалидом I группы по зрению. Внук начал упрекать пожилого мужчину в том, что он стал обузой для бабушки. Затем молодой человек облил оппонента бензином, выволок его на улицу и поджег одежду. От ожогов пожилой мужчина скончался в больнице.

Екатеринбург, Камышлов, служба информации

Екатеринбург, Камышлов. Другие новости 12.11.19

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