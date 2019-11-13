Снегопад в Екатеринбурге спровоцировал ДТП и серьезные пробки (ФОТО)

Из-за снегопада пробки в Екатеринбурге в утренний час пик оказались серьезнее обычных. В 8 утра, по данным «Яндекса», они оценивались в 8 баллов, что на три балла выше, чем в предыдущие дни, к 9 часам этот показатель увеличился еще на один балл.

Заторы образовались практически на всех центральных улицах и дорогах, ведущих из спальных районов.

Сложнее всего проехать по дублеру Сибирского тракта, развязке у «Калины», Московской в сторону объездной, по Малышева от Высоцкого и Шефской, от улицы Совхозной, Космонавтов в сторону центра.

Накануне вечером начался снегопад, ночью он усилился. На дорогах к утру образовалась грязевая каша. Не все автомобилисты оказались готовы к осадкам, в городе много мелких ДТП.

Синоптики прогнозируют, что снегопад пройдет также вечером и ночью, а к утру подморозит до -10.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.11.19

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