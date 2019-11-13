УрФУ: за два года число старшеклассников-гуманитариев снизилось вдвое

Число старшеклассников, которые в будущем хотят работать в гуманитарной сфере, за два года снизилось более чем в два раза.

Как сообщили РИА «Новый День» в УрФУ, об этом говорят результаты обработки анкет школьников со всей страны, в том числе из Свердловской области. Сегодня в гуманитарной сфере готовы работать всего 28% учащихся. Два года назад этот показатель достигал 62%. Ещё 22,5% планируют заняться инженерными науками, а 23% заинтересованы направлениями, связанными с математикой и информатикой.

«Специальности, не связанные с гуманитарными науками, набирают популярность. Причины мы видим две: во-первых, новые тренды, в рамках которых наука и разработка новых технологий становятся востребованными во всем мире. Во-вторых, зарплаты. Многие хотят открыть свой бизнес, связанный с современными технологиями. И новое поколение выпускников школ видит инженерные специальности, сферы IT-технологий и цифровой экономики перспективными. Несмотря на это, остается много желающих стать медиакоммуникаторами, психологами, политологами и обучаться по другим специальностям из общественной сферы», – рассказывают в УрФУ.

В той же Свердловской области старшеклассники видят перспективы работы на предприятиях, где ручной труд уже не требуется, а нужно управлять машинами.

Екатеринбург, служба информации

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