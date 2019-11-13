«Сквер покажется вам детским садом», – депутаты недовольны, как мэрия Екатеринбурга работает с обращениями граждан

Жителей Екатеринбурга больше всего волнуют темы благоустройства, строительства и архитектуры. Такой вывод сделали чиновники администрации города, проанализировав поступившие в 2019 году обращения горожан. С докладом об этом сегодня на заседании комиссии по местному самоуправлению ЕГД выступила председатель комитета по организационно-контрольной работе Алена Мартынова.

Она рассказала, что за девять месяцев текущего года в администрацию Екатеринбурга поступило чуть более 87 тысяч обращений от граждан и юрлиц. Около 57% писем поступило через электронную приемную, порядка 20% обращений горожане принесли лично, а 3% доставили почтой. По словам докладчика, за последние годы вопросы по коммунальному хозяйству, транспорту, образованию отошли на второй план. Горожане все чаще интересуются проблемами благоустройства, а тема архитектуры в 2019 году вышла на первое место. Впрочем, этому есть простое объяснение. В мае после массовых протестов в сквере у театра драмы мэрия объявила сбор предложений горожан по площадке для строительства храма святой Екатерины. Жители отправили более 11 тысяч обращений, и это вошло в официальную статистику.

Депутат Дмитрий Николаев попросил уточнить, какие вопросы задают горожане по теме благоустройства. Алена Мартынова сообщила, что в 2019 году поступило более 3,6 тысяч вопросов по программе «Комфортная городская среда» (из них по 699 принято положительное решение), 2100 обращений касались ремонта дорог (рассмотрено положительно 366), 1805 тысяч вопросов были об уборке территории (599 получили положительный ответ).

Виктор Сомиков заметил, что основная часть обращений заканчивается «красивой отпиской», а важные для города вопросы решаются слишком медленно, поэтому администрации города следует сократить бюрократию. С критикой выступил и Константин Киселев.

Он заявил, что администрация города не дает качественного анализа обращений горожан. Например, по вопросам ЖКХ можно определить две группы писем: если у людей нет денег, они спрашивают о цене услуг, а когда с благосостоянием все в порядке, жители требуют качества услуг.

«Сейчас тенденция понятна, основные вопросы жителей связаны с благоустройством и архитектурой. Для Екатеринбурга это самое больное направление, и администрация должна сделать из этого принципиальный вывод. Люди хотят качества жизни и общественных пространств. Если ничего не делать, в следующем году будет такой шквальный рост недовольства, что администрацию города могут снести на ровном месте. И то, что происходило в сквере, покажется детским садом», – пригрозил депутат.

Киселев предложил оценивать работу мэрии по количеству обращений горожан: чем меньше вопросов, тем лучше работают чиновники. Но с этим не согласились председатель комиссии Алексей Вихарев и докладчик Алена Мартынова. По мнению сотрудницы мэрии, рост числа обращений по благоустройству связан с тем, что в СМИ широко освещается федеральная программа «Комфортная городская среда». Кроме того, с появлением электронной приемной мэрии людям стало проще отправлять свои вопросы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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