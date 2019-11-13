Вице-губернатор Свердловской области обвинил в провале нацпроектов систему госзакупок

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько назвал систему госзакупок проблемой для реализации нацпроектов, конкурентные способы не позволяют найти лучших, подрядчики халтурят, что ведет к появлению уголовных дел.

Речь о нацпроектах зашла сегодня в ходе заседания совета по вопросам развития местного самоуправления при полпреде УрФО. «В Свердловской области 57 региональных проектов и программ. Что мешает [их выполнению]? Первый момент. Качество подготовки проектно-сметной документации, потому что многие показатели зависят от строительно-монтажных работ и вопросов, связанных с ремонтами. Мы фиксируем, что ряд конкурсов не состоялись, потому что или на них никто не заявляется, потому что цена вроде законна, но для подрядчиков нерентабельна. Это усложняет задачу по реализации конкретных строек или задач», – прокомментировал Сергей Бидонько. Он добавил, что из СМИ или от коллег узнает, что где-то работы были выполнены некачественно, или подрядчики недоделали, бросили, потом начинаются разбирательства, уголовные дела. Необходимо на федеральном уровне пересмотреть 44-ФЗ («О контрактной системе в сфере закупок»). «Это один из основных факторов реализации нацпроектов. Конкуренция должна быть, но критерии не всегда позволяют выбирать лучшего из лучших, получаем зачастую результат, который бы нам не хотелось», – отметил чиновник и добавил после реакции собравшихся: «Раз похлопали, значит, согласны». Полпред Цуканов прокомментировал кратко и метко: «Мы про это уже хлопаем лет десять».

Отметим, ранее глава города Александр Высокинский также говорил о проблемах с госзакупками, отвечая на вопросы о ремонте дорог – он предлагал научить строителей класть плитку и впредь заключать контракты с ними.

Изменения в ФЗ-44 обсуждаются в Госдуме. Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев в интервью «Парламентской газете» объяснял, какие моменты могут быть изменены в контрактной системе. С одной стороны, подрядчики жалуются на отсутствие авансов, для них это дополнительные риски, а несвоевременная приемка ведет к задержке оплаты, что может привести к банкротству. С другой стороны, минимальная цена не лучший критерий. «Нам, законодателям, совместно с профильными министерствами и ведомствами, еще предстоит отрегулировать и, возможно, ввести рейтинговую систему оценки поставщиков, а также внести поправки в законодательство о контрактной системе в части изменения критериев определения победителей аукционов по показателям опыта и качества выполненных ранее работ, а не по предложенной цене», – комментировал Валерий Васильев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

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