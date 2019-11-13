Депутаты хотят забрать у мэрии право присваивать звание «Почетный гражданин Екатеринбурга»

Депутаты гордумы Екатеринбурга хотят поменять порядок присвоения звания «Почетный гражданин города». Раньше победителя определяла комиссия мэрии, теперь эти полномочия собирается забрать дума. Автором инициативы стал спикер ЕГД Игорь Володин. Сегодня комиссия по местному самоуправлению большинством голосов одобрила проект.

Согласно документу, решение о присвоении звания «Почетный гражданин» будет принимать городская дума в канун празднования Дня города в августе. На суд депутатов могут быть представлены два и более претендентов для награды. Причем кандидатуры по-прежнему будет отбирать городская комиссия, в которую на паритетных началах входят представители думы и мэрии, а возглавляет ее глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Также предполагается, что вручать награду победителю будет не только градоначальник, но и спикер думы, сообщил председатель комиссии Алексей Вихарев.

Тем не менее в администрации города выступают против изменений. Руководитель аппарата мэрии Илья Захаров пояснил, что поправки нарушат традиции, устоявшиеся за 20 лет. Также, по его мнению, нововведение может затянуть процесс определения почетного горожанина.

Эту позицию поддержал депутат Михаил Матвеев: «Этой награде много лет, работа по ней всегда была продуктивной и качественной. И вот настал момент, когда дума решила забрать эту награду себе».

Но остальные члены комиссии настояли на принятии проекта. Алексей Вихарев заявил, что дополнительное участие думы сделает процесс более открытым и демократичным. Константин Киселев при этом отметил, что депутаты могут сами решить, в каком формате проводить голосование – открытом или закрытом, чтобы «сделать сюрприз всем». Большинством голосов проект был вынесен на пленарное заседание думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 13.11.19

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