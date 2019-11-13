Депутаты заксо прогнозируют провал нацпроектов – если Москва не даст на них денег

В Свердловской области опасаются, что регион не сможет достичь нужных показателей по нацпроектам в 2020 году. Проблема – в том, что до сих пор неясна ситуация с федеральным софинансированием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос поднял на заседании комитета заксо по развитию инфраструктуры и жилищной политике депутат Виктор Якимов. Он объяснил это тем, что именно он возглавляет в заксо рабочую группу по контролю за реализацией нацпроектов.

Депутат заявил, что освоение средств, которые выделяются на нацпроекты, во многих субъектах РФ идет медленно, и надо понять, с чем это связано: «Либо мы не готовы, либо Федерация не откликается на наши просьбы, и в зависимости от этого двигаться дальше». Он признал, что многие проекты 2012 года остались реализованными не до конца, и если ничего не изменится, то та же судьба постигнет и следующие.

Ему очень охотно ответил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, который сообщил, что для завершения нацпроекта «Чистая вода» нужно 40 млрд рублей, а области предварительно выделено 2,2 млрд. «Ещё 37 мы должны своих добавить», – посетовал он. Кроме того, по словам министра, с софинансированием программ по экологии ясности вообще нет – объем средств не утвержден, профильный федеральный замминистра ушел в отставку.

Смирнов добавил, что планы по строительству жилья смущают уже даже федеральных чиновников, в частности, вице-премьера Виталия Мутко. Напомним, недавно тот заявил, что застройщики около 1,7 тысячи строящихся домов находятся на стадии банкротства.

Областной министр отметил, что софинансирование нацпроектов в областном бюджете заложено в нужном объеме (5%), но нет уверенности, что нужные суммы для региона появятся и в федеральной казне. На это замминистра финансов Наталья Вышегородская ответила, что регион уже неоднократно выделял больше средств, чем положено по правилам софинансирования, на самые проблемные направления – например, расселение детей-сирот.

По мнению Виктора Якимова, необходимо срочно озадачить проблемой реализации нацпроектов депутатов Госдумы от Свердловской области, то есть сработать не через исполнительную, а через законодательную вертикаль власти.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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