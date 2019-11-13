В Екатеринбурге второй день ищут налетчика, ограбившего два пункта микрозаймов

Полиция Екатеринбурга второй день разыскивает налетчика, который накануне совершил нападения на два пункта микрозаймов.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-группе городского УМВД, у злоумышленника в руках был предмет, похожий на пистолет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия). На место происшествия в обоих случаях выезжали следственно-оперативные группы полиции, изъяты съемки с камер видеонаблюдения.

Добыча преступника составила больше 50 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.11.19

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