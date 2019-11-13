«Автомобилист» разгромил «Сочи» на домашнем льду

«Автомобилист» одержал третью победу подряд – после перерыва в чемпионате КХЛ екатеринбуржцы на домашнем льду разгромили «Сочи» со счетом 5:1. Найджел Доус и Артем Гареев оформили дубли, Павел Дацюк отметился результативной передачей. Поначалу обе команды вели равную игру. «Автомобилист» открыл счет под занавес первого периода – забил Найджел Доус сразу после того, как отбыл две минуты на скамейке штрафников. Вторая двадцатиминутка осталась за «Сочи». Гости устроили штурм ворот «Автомобилиста», и на 25-й минуте Якуб Коварж не смог справиться с добиванием от Артема Томилина.

В итоге все решилось в третьем периоде. В самом начале сочинцы получили большинство, но не только не реализовали его, а пропустили гол в собственные ворота. Павел Дацюк разогнал атаку, и Артем Гареев вколотил вторую шайбу «Автомобилиста». Спустя пару минут, уже в равенстве, Гареев отметился еще одним точным броском. В концовке матча Доус и Анатолий Голышев отправили сочинцев в нокаут – капитан «Автомобилиста» забил в пустые ворота, а Голышев на последних секундах замкнул голевую комбинацию – 5:1. «Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, в нужный момент хорошо нас поддержали, погнали вперед. И поблагодарить нашего вратаря, также в нужный момент спасал команду, оставлял в игре. Матч был очень непростой, соперник вышел заряженный, это было видно по игре. Поздравляю своих парней с победой, она была очень важна. Все-таки после перерыва дома начинать [тяжело]. В прошлом сезоне после перерыва обычно проигрывали, а сейчас нарушили эту традицию. Теперь будем готовиться к тяжелому выезду», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Следующие матчи екатеринбургский клуб проведет 17 ноября в Челябинске, где сыграет с «Трактором», и 19 ноября в Казахстане, где встретится с «Барысом».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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