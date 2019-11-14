Мошенник выманил 27 млн рублей у 222 граждан, а потом украл 4 кг золота

В Екатеринбурге вынесен приговор жителю Краснодарского края, который на 27 млн рублей обманул 222 граждан, а также украл у фирмы, которая занималась аффинажем золота, четыре килограмма драгоценного металла.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облпрокуратуры, Ленинский райсуд осудил Бориса Иванова 1965 г.р. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Установлено, что в 2014 году Иванов оформил на подставных лиц две фирмы – ООО «Право» и ООО «РусФинансКредит», арендовал офис и разрекламировал свои компании в интернете, сообщив, что они оказывают юридические услуги гражданам, а также управляют ценными бумагами, выплачивая высокую процентную ставку.

С июня по ноябрь 2014 года Иванов заключил договоры с 222 потерпевшими, у которых таким образом похитил денежные средства и ценные вещи на сумму более 27,3 млн рублей.

Этого новоявленному комбинатору показалось мало. Он обратился в одну из фирм, занимающуюся аффинажем золота, и пригласил ее представителей к себе в офис якобы для решения вопроса о покупке крупной партии драгметалла. Затем Иванов под надуманным предлогом вышел из кабинета с золотом в гранулах массой свыше 4 кг и стоимостью свыше 7,5 млн рублей и немедленно скрылся, покинув Екатеринбург.

Ленинский районный суд Екатеринбурга по совокупности приговоров назначил Борису Иванову наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом 600 тыс. рублей.

Екатеринбург, служба информации

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