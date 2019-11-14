Сегодня уральцы встречают зиму, едят кашу и режут кур

14 ноября православная церковь чтит святых Кузьму и Демьяна. В народе эти святые считаются покровителями ремесел и кузнечного дела.

На Руси 14 ноября праздновали «кузьминки» и встречали зиму. Считалось, что снег в этот день предвещает будущей весной половодье рек. На «кузьминки» обязательно резали кур, служили молебны в курятниках.

В деревнях на Кузьму и Демьяна девушки снимали помещение, устраивали ужин вскладчину и принимали парней. Каждой девушке полагалось принести из дома что-нибудь сытное. Обязательным блюдом на пиршестве была каша. Кузьминки продолжались до утра, затем собравшиеся отправлялись воровать соседских кур. К кражам такого рода крестьяне относились снисходительно.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 14.11.19

В Анапе поймали свердловчанина, убившего 26 лет назад мать и сына. / Мошенник выманил 27 млн рублей у 222 граждан, а потом украл 4 кг золота. / Подрядчики проваливают сроки укладки плитки в Екатеринбурге, но уже получили деньги. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»