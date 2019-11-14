Авария на сетях: 26 домов в Екатеринбурге остались без тепла

В Екатеринбурге авария на сетях Екатеринбургской теплосетевой компании. В результате инцидента без тепла и горячей воды остались 26 домов на улицах: Луганская, Машинная, Онежская, Белинского, Бригадиров, Саввы Белых, а также в переулках Переходном и Мордвинском.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕТК, непосредственно авария произошла на ветхом участке сетей на Луганской. 16 специалистов с применением 8 единиц специализированной техники меняют 20 метров изношенного участка квартального трубопровода диаметром 400 мм. Полностью завершить работы энергокомпания планирует сегодня до 18:00. После этого подача коммунальных ресурсов будет восстановлена.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 14.11.19

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