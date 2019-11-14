В Екатеринбурге начали продавать билеты на поезда в Европе

В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале начали продавать билеты на поезда в Европе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», услуга пока новая и не пользуется активным спросом.

В пресс-службе ОАО «РЖД» РИА «Новый День» сообщили, что с 1 ноября в кассах дальнего следования (окно № 11) можно приобрести электронные проездные документы на поезда, курсирующие по территории более чем 30 стран Европы. Среди них – Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Греция, Германия, Дания, Италия, Испания, Ирландия, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария и др.

Продажа проездных документов на европейские поезда начинается за 90 суток до отправления поезда (на поезда отдельных перевозчиков – за 60 суток). Применяется широкий выбор специальных тарифов: для детей, молодежи и лиц старше 60 лет. Кассиры помогут подобрать оптимальный маршрут для путешествий по Европе по выгодным ценам.

За услугу оформления проездного документа взимается сбор в размере 300 рублей за каждое место, за возврат – сбор в размере 200 рублей за каждое место.

Екатеринбург, Елена Васильева

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