Михаил Клименко рекомендован на должность вице-спикера свердловского заксо

Совет заксобрания Свердловской области сегодня утром рассмотрел несколько кандидатур на должность нового вице-спикера парламента, который будет избран на пленарном заседании 19 ноября.

На пост претендовали глава фракции «Единой России» Елена Чечунова и депутат ЕР Михаил Клименко. Председатель заксо Людмила Бабушкина поддержала кандидатуру Клименко, сообщил источник «Новому Дню» в областном парламенте. Решение об избрании нового вице-спикера будет принято на пленарном заседании 19 ноября.

Напомним, должность вице-спикера освободилась после того, как летом скончался депутат Анатолий Сухов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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