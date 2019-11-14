На Урал идет сильный снегопад

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Завтра, 15 ноября, ожидается снегопад, на севере региона и в горах возможны обильные осадки. Автомобилистам следует быть особо внимательными – на дорогах прогнозируются гололед и снежные заносы. Неопытным водителям Госавтоинспекция советует отказаться от поездок.

«Если обильные осадки застали вас на дороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад», – дают рекомендации спасатели. Пешеходам в условиях снегопада также нужно быть осторожными, так как возрастает риск травм.

Все подразделения МЧС, аварийно-восстановительные бригады в муниципалитетах переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. В ведомстве напомнили жителям: помощь можно вызвать по телефону пожарных и спасателей МЧС России – «101» или «112», единый номер вызова экстренных служб.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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