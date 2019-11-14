Мигранты в Академическом сегодня бегали от полиции и ФСБ по полям

Рейд по борьбе с незаконной миграцией провели сегодня в Академическом уральские силовики.

Как сообщили «Новому Дню» источники в одной из структур, утром 14 ноября представители полиции, Росгвардии и УФСБ посетили одну из строительных площадок. Завидев людей в форме, некоторые из строителей бросились врассыпную по незастроенным полям. Всех, правда, удалось поймать и задержать.

По данным агентства, у ряда лиц, прибывших в Екатеринбург для работы на стройке из других республик бывшего СССР, имелись неоднократные нарушения миграционного законодательства. Из сотни проверенных гастрбайтеров некоторые получили штрафы, другие – будут депортированы на родину.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 14.11.19

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