Поспорили и одобрили: профильный комитет заксо рассмотрел областной бюджет в первом чтении

Комитет заксобрания по бюджету, налогам и финансам одобрил в первом чтении законопроект об областном бюджете на 2020 и 2021-2022 гг.

Как передаёт корреспондент РИА Новый День, на заседании присутствовали практически все председатели профильных комитетов и просто депутаты, желающие задать вопросы министру финансов Галине Кулаченко.

Она сообщила, что доходы областного бюджета в будущем году составят 260,6 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые поступления – 234,6 млрд рублей, безвозмездные поступления – 26 млрд рублей. Кулаченко предупредила, что это выше, чем прогнозировалось год назад, но ситуация с налоговыми поступлениями может осложниться из-за ситуации на мировых рынках и других причин. Отметим, что прогноз по доходу на прибыль организаций, рассчитанный Минфином, уже расходится с прогнозом областного УФНС – 95,6 млрд у Минфина и 91,6 млрд – у налоговой службы. Прогноз по НДФЛ ожидается на уровне 78,8 млрд рублей, налог на имущество организаций – 19,9 млрд рублей.

Расходы составят 286,9 млрд рублей, в том числе – 76 млрд рублей на образование, 75 млрд – на социальную политику, 24,6 млрд – на здравоохранение. Расходы на Универсиаду составят 11,7 млрд рублей.

Плановый дефицит бюджета – 26 млрд рублей. Для покрытия дефицита и расходов на Универсиаду, заявила Кулаченко, будут использоваться коммерческие кредиты, так как Федерация на эти цели кредиты больше не предоставляет. Предельный размер госдолга на 1 января 2021 года – 100,4 млрд рублей. Между тем бюджет 2022 года минфин надеется увидеть профицитным. На вопрос «каким образом планируется этого достичь?», заданный депутатом Михаилом Зубаревым, глава Минфина ответила, что областные власти рассчитывают на компенсацию затрат региона из федерального бюджета.

Также депутаты, в том числе не входящие в бюджетный комитет, задали вопросы о сокращении финансирования статей по подготовке к 75-летию Победы, скорой помощи, спорта высших достижений. обсуждение традиционно завершилось решением более подробно обсудить все возникшие вопросы после первого чтения, во время работы большой согласительной комиссии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.11.19

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