«Я тебе сейчас колено прострелю», – многодетную семью со скандалом выселили из квартиры из-за невыплаты ипотеки (ФОТО, ВИДЕО)

Скандал с потасовкой и угрозами произошел между бывшими и нынешними собственниками трехкомнатной квартиры. Дело в том, что раньше жилплощадью распоряжалась многодетная семья, которая оказалась неспособна выплачивать ипотеку. Банк продал квадратные метры другому человеку, и он въехал в квартиру, пока несостоятельные жильцы были на прогулке. Мужчина не пустил бывших хозяев на порог и не дал им даже забрать документы и вещи. Чем закончился скандал – в нашем материале.

Многодетная семья осталась без жилья

В распоряжении редакции «Нового Дня» имеется видео, на котором двое мужчин не пускают в квартиру семейную пару. На видео люди толкаются, борются. В один момент звучит фраза: «Я тебе сейчас колено прострелю». В ролике фигурируют семья Какановых (бывшие собственники квартиры), и некий Андрей Смирнов, нынешний владельцем трешки.

Какановы купили квартиру в доме на улице Патриотов (на левом берегу Нижне-Исетского пруда) в 2013 году. Трешку они приобрели в ипотеку, полученную от ПАО «Сбербанк». В рамках кредитного договора новоселы должны были ежемесячно платить по 80 тысяч рублей. На тот момент Андрей – глава семейства – зарабатывал хорошо, рассказывает его супруга Светлана. Кроме того, на погашение долга был использован материнский капитал.

Но через полтора года в жизни семьи началась черная полоса: Андрей потерял высокооплачиваемое место. «Денег хватает только на жизнь», – говорит многодетная мать.

В 2015 году банк выставил жилье на торги через службу судебных приставов, но ее никто не покупал. В 2017-м «Сбербанк» забрал квартиру в собственность и держал ее на балансе около двух лет. По оценкам экспертов, рыночная стоимость данной квартиры – примерно 5,5 миллиона рублей.

Летом этого года эту жилплощадь купил некий Андрей Смирнов за 3 миллиона 600 тысяч рублей.

Андрей Смирнов

«Когда продаешь квартиру с прописанными в ней людьми, а там прописано 5 человек – понимаешь, с чем придется столкнуться. Добровольно обычно никто не выезжает. Нужно идти в суд, подавать иск о выселении, получать исполнительный лист, идти к судебному приставу. Причем, у нас суды гуманные – они могут предоставить отсрочку на исполнение решения на 6 месяцев, – рассказывает специалист, пожелавший остаться анонимным. – Судебный пристав возбуждает исполнительное производство. После этого пристав вручает должнику первое уведомление о выселении, второе. Если на второе уведомление пристава должник не реагирует – пристав приходит в квартиру и за ручку выводит. Оформляется акт, вызываются понятые».

По наблюдениям специалистов, в среднем процедура выселения занимает около полутора лет. Однако нынешний владелец квартиры смог вселиться гораздо раньше.

Светлана Каканова рассказала, что 17 октября она вышла погулять с детьми, а когда вернулась, в квартиру попасть уже не могла. До позднего вечера они сидели на лестнице и ждали правоохранителей. А после остались ночевать у соседа. «У меня не было ключей. Мы демонтировали замок, поставили новую личинку. Люди, как оказалось, в этот момент были на улице, гуляли. Когда они пришли с прогулки, я им сказал: «Ребята, мы с вами полтора месяца общаемся. Я вам предлагал решить добровольно. В квартиру я вас не пущу, потому что имею право не пускать посторонних лиц. Если вы с чем-то не согласны – обращайтесь в суд», – объясняет Андрей Смирнов журналистам «Нового Дня».

На следующий день, 18 октября, Светлана написала заявление в полицию, а после вернулась, чтобы забрать документы. Со слов многодетной матери, Смирнов отказывался ее пускать, началась потасовка. Сам Смирнов говорит, что не помнит, чтобы звучали какие-то угрозы. После скандала Светлана вновь написала заявление в полицию.

Мать троих детей Светлана

«По заявлению гражданки службой участковых уполномоченных отдела полиции номер 13 проводится проверка. По результатам разбирательства будет принято соответствующее процессуальное решение», – сообщили в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Семье все-таки удалось с боем забрать документы и немного вещей. Сейчас Светлана с Андреем и тремя детьми ютятся в двухкомнатной квартире, где живут мама и сестра Светланы, двое ее детей и собака.

Светлана рассказала, что в квартире на Патриотов остался долг за коммунальные услуги – около 300 тысяч рублей. Женщина пояснила, что им приходили некорректные счета – суммы достигали 12-15 тысяч. Поэтому семья не платила и требовала в УК сделать перерасчет.

В конце октября Какановы получили заочное решение Чкаловского суда о выселении их из квартиры. Семьей было подано заявление об отмене этого решения на основании того, что они не участвовали в процессе и повестку не получали. Кроме того, все находились на больничном в день, когда рассматривали дело. 11 ноября заявление поступило в суд. К началу декабря будет назначено заседание, где рассмотрят вопрос об отмене заочного решения.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 14.11.19

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