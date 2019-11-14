«185 рублей «округлил» до 713», – екатеринбурженка пожаловалась на новый сервис заказа такси

На этой неделе в Екатеринбурге начал работать новый сервис заказа такси «Ситимобил», который называют главным конкурентом «Яндекс.Такси». У пользователей уже появился негативный опыт. Журналистка Наталья Коршун написала, что вместо 185 рублей, которые были указаны в заказе, она была вынуждена отдать за поездку 713.

«Заказала такси с вечера, обещали довезти за 185 р. Сегодня едем, смотрю, цена растет с каждым метром, 300, 400… Пишу им, мол, непорядок. В службе поддержки, впрочем, проблемы не увидели, заявив, что никто фиксированную цену и не обещал. Начинать так работу некрасиво», – рассказала она в своем фейсбуке.

В пресс-службе компании «Ситимобил» «Новому Дню» ответили, что все цены на поездки у агрегатора фиксированные, а в этой ситуации произошла ошибка. Деньги екатеринбурженке пообещали вернуть. «Наши пассажиры знают заранее стоимость предстоящей поездки при указании конечной точки маршрута. В случае каких-либо изменений в стоимости пассажиры всегда могут обратиться в службу поддержки, которая оперативно разберется в сложившейся ситуации», – сказали в пресс-службе агрегатора.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.11.19

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