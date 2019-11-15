Ущерб от налоговых преступлений в УрФО исчисляется миллиардами

Ущерб государству от незаконных финансовых операций на территории УрФО только за 2018-2019 гг. исчисляется миллиардами рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе полпреда президента, заседание, посвященное борьбе с этой проблемой, провел полпред Николай Цуканов с участием заместителя генпрокурора по УрФО Юрия Гулягина.

Открывая заседание, Николай Цуканов обратил внимание на то, что доходная часть консолидированного бюджета страны практически на 90 % состоит из налоговых поступлений. При этом в текущем году в некоторых регионах снижается динамика выявления таких преступлений.

За полтора года налоговики регионов УрФО передали в следственный комитет 361 материал на сумму неуплаченных налогов, пеней и штрафов более 13 млрд рублей. По 167 материалам возбуждены уголовные дела на сумму 8,4 млрд рублей. В 194 случаях следователи отказали в возбуждении уголовных дел.

Серьезные проблемы отмечаются и в части возмещения вреда, причиненного налоговыми преступлениями, сказал полпред. В частности, только в УрФО по уголовным делам такого рода в 2018-2019 гг. государство потеряло 3,5 миллиарда рублей.

Следовательно, в этих случаях необходима серьезная системная организация работы по розыску и аресту имущества, в отношении которого судом может быть применена конфискация, отметил полпред.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.11.19

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