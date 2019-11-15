Эксперты: в обществе растет запрос на справедливую левую идеологию и партию

В России растет запрос на левую идеологию. Однако КПРФ на данный запрос уже давно адекватно ответить не может. К такому выводу в ходе дискуссии пришли представители «Экспертного клуба Екатеринбурга». По их мнению, КПРФ из реальной движущей силы давно превратилась в «придворную оппозицию», удобную структуру, которая сохраняет звание второй партии в стране, но делает это исключительно за счет использования багажа КПСС. В реальности коммунисты, работающие в социальной повестке, не готовы представлять и отстаивать интересы народа, а их «пенсионная» аудитория неумолимо сокращается. Уже упомянутый архаический язык не позволяет привлечь молодежь: увлекаясь левыми идеями, молодые люди не ассоциируют их с КПРФ и не готовы вливаться в «красные» ряды.

Социологические исследования показывают, что левые идеи все более популярны, особенно в студенческой среде. На этом удачно спекулирует внесистемная оппозиция, яркий пример такой спекуляции – деятельность блогера Алексея Навального, который все время включает левую риторику в своих видеосюжетах.

«Никакой смерти левой идеи нет, и не предвидится, – считает политолог, научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Александр Белоусов. – Я вижу признаки того, что левые идеи укрепляются. В нашем кейсе с майским противостоянием против строительства храма святой Екатерины среди прочего присутствовала антиолигархическая риторика: «А давайте, господа олигархи, мы научим вас тратить деньги».

Как отметили политологи, в обществе фиксируется запрос на формирование новой левой идеологии, а в российской политической системе есть пространство для создания новой партии, отражающей этот запрос, которая сможет в каком-то смысле заменить КПРФ.

«Перспектива левой идеологии была, есть и будет. Потому что левые идеи – это жажда справедливости, честности и некие элементы романтизма в политике, которые переживают так или иначе все», – уверен политолог Михаил Коробельников.

В то же время, соглашаются эксперты, сама коммунистическая партия не перестанет существовать по той причине, что она представляет собой хорошо известный и все еще довольно популярный бренд. Однако рассматривать ее как одну из лидирующих партий, способных реально повлиять на ситуацию в стране, не стоит.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.19

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