За ночь на севере области выпало 8 см снега. Вечером снегопад сместится на юго-восток

Снегопад на севере Свердловской области продолжался всю ночь и, по прогнозам синоптиков, продлится примерно до 16:00. После чего переместится на восток и юго-восток области.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, предполагается, что над восточными районами области он может задержаться до воскресенья, 17 ноября. Суммарная высота снежного покрова составит 10-12 сантиметров.

На севере, где высота снежного покрова уже достигла 8 см, дорожники приступили к ликвидации последствий снегопада. Здесь работает 382 автомобиля с отвалом, комбинированных машин и автогрейдеров. После обеда техника готовится встречать снег на востоке и юго-востоке области. Специалисты управления автодорог лично контролируют работу подрядных организаций по расчистке региональных дорог от снега.

Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы: (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон «горячей линии» областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Напомним, что на расчистку от снега дорог I категории подрядным организациям дается 3-4 часа после окончания снегопада, II, III, IV категорий – 5-6 часов, V категории – 12 часов. Почти 11 тысяч километров региональных дорог обслуживают 9 подрядных организаций и более 1275 единиц дорожной техники.

Екатеринбург, служба информации

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