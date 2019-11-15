На Челябинском тракте в ДТП погибли супруги из Югры (ФОТО)

На свердловской трассе неподалеку от границы с Челябинской области в ДТП погибли супруги из ХМАО-Югры. Их «Рено-Дастер» около 5-30 утра врезался в дерево. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, за рулем находится мужчина. Вероятнее всего, он заснул, машина вылетела в кювет. От удара автомобиль очень сильно смяло, крыша буквально вдавлена в салон. И водитель, и его жена-пассажирка скончались.

На месте аварии сотрудники ГИБДД обследовали качество дороги, недостатки не были обнаружены. Точные причины ДТП устанавливаются.

Екатеринбург, служба информации

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