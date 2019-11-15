Внук получил 8 лет за убийство бабушки накануне 8 Марта

В Реже 25-летний местный житель приговорен к 8 годам колонии строгого режима за убийство родной бабушки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете по Свердловской области, в начале марта 2019 года в организации, где подсудимый трудился поваром, был корпоратив, посвященный Международному женскому дню. Молодой человек много выпил и продолжил банкет у себя дома, где жил вместе с бабушкой. Пенсионерка сделала внуку замечание, на что он отреагировал неадекватно и стал избивать пожилую женщину руками и ногами. От полученных повреждений 85-летняя старушка скончалась на месте происшествия.

Реж, служба информации

Реж. Другие новости 15.11.19

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