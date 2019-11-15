На Урале ищут банду налетчиков на трансформаторные будки

В Невьянске неизвестные злоумышленники повадились ломать оборудование трансформаторных подстанций. Всего за две недели ноября зафиксировано шесть случаев проникновения и четыре случая повреждения в одном только Невьянске.

«Все действия схожи по способу совершения. Неизвестные лица спиливают замки на дверях подстанций и повреждают трансформатор, что приводит к утечке масла и серьезной угрозе нарушения энергоснабжения и возможному возгоранию центров питания», – сообщила пресс-службе Россетей.

Там отметили, что уже обратились с заявлениями и в полицию, и в управление ФСБ России по региону, но пока что налетчиков на трансформаторные будки не нашли. Сами энергетики подозревают, что это дело рук некой преступной группы или даже диверсантов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.19

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