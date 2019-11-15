Земляк Дениса Паслера предложен на значимый пост в Оренбурге

Бывший депутат заксобрания Свердловской области Владимир Ильиных уже на следующей неделе может стать вторым человеком в администрации Оренбурга. Глава города Дмитрий Кулагин уже внес в местный Горсовет проект решения о назначении Владимира Ильиных своим первым замом. 19 ноября депутаты Горсовета должны проголосовать за это предложение. Об этом сообщает местный портал ural56.ru. Есть неофициальные данные, что сам Кулагин планирует вскоре перейти в областное правительство, под начало губернатора Дениса Паслера, и тогда город возглавит Ильиных. Как уже сообщал «Новый День», еще месяц назад появились слухи о том, что бывший сити-менеджер Североуральска, а до недавнего времени – депутат заксобрания Свердловской области Владимир Ильиных скоро переедет к своему старому знакомому и земляку Денису Пастеру. На первом же осеннем заседании свердловского заксо, 29 октября, Ильиных сдал мандат в связи с переездом в Оренбург. Его партия, «Единая Россия», уже нашла ему замену: вакантный мандат получил Виктор Бабенко, который раньше работал полномочным представителем губернатора Куйвашева при заксобрании.

Оренбург, Североуральск, Екатеринбург, служба информации

Оренбург, Североуральск, Екатеринбург. Другие новости 15.11.19

В мечети Нур-Усман состоялась последняя служба перед сносом (ФОТО, ВИДЕО). / В Петербурге презентовали концепцию нового зала Свердловской филармонии. Гергиев предложил изменить проект (ФОТО). / В клиниках очереди из водителей – торопятся сделать справку по старым правилам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»