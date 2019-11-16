В Нижнем Тагиле пожар на складе птицефабрики – горят упаковки яиц (ФОТО)

На Нижнетагильской птицефабрике сегодня утром случился пожар. По данным МЧС, загорелся склад готовой продукции, где хранились яйца в горючей упаковке. Тревожное сообщение поступило в 8.45.

На предприятии самостоятельно эвакуировались 20 работников. Пострадавших при пожаре нет. На борьбу с огнем брошены 8 пожарных машин и 32 человека личного состава пожарно-спасательных подразделений. На месте развернут штаб МЧС. К 10 часам удалось остановить распространение огня, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Спасатели продолжают тушить пожар.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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