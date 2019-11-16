Полиция проводит проверку сообщений о стрельбе в свердловском поселке Коптяки

Жители коттеджного поселка Коптяки в Среднеуральском округе пожаловались в полицию на неизвестного мужчину, который вечером 13 ноября обстрелял жилые дома. Со слов очевидцев, выстрелы раздавались из автомобиля «Лексус», который ехал по улице Центральной. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что сейчас идет проверка этих сообщений.

«На возможное место происшествия выезжали сотрудники полиции. Поступившие от граждан сведения в настоящее время проверяют сыщики уголовного розыска и участковые на предмет соответствия действительности. Кроме того, анализируются съемки с камер видеонаблюдения, опрашиваются местные жители для установления очевидцев произошедшего, выясняется личность гражданина, устроившего переполох. По итогам разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», – прокомментировал пресс-секретарь полицейского Главка Валерий Горелых.

В некоторых СМИ появились предположения, что стрелком мог быть председатель антикоррупционного комитета по Свердловской области Леонид Андреев, так как ему принадлежит замеченный на камерах видеонаблюдения «Лексус». Сам Андреев сообщил, что действительно проезжал в это время по улицам поселка, но никакой стрельбы не было. «Я на своем автомобиле проезжал по улице Сиреневой в Коптяках и остановился на минуту на перекрестке с Центральной, возле дома по Центральной, 11, для того, чтобы сделать фотографии фонарных столбов и самой улицы, на которой установлены новые фонари. Поскольку были уже сумерки, в фотоаппарате автоматически сработала вспышка, что и было запечатлено на видео», – цитирует главу антикоррупционного комитета издание «Ведомости Урал».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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