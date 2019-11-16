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Суббота, 16 ноября 2019, 11:10 мск

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Пожарные потушили огонь на Нижнетагильской птицефабрике

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Пожар на складе Нижнетагильской птицефабрики ликвидирован, спасатели справились с огнем за два часа. Сейчас на месте ведется проливка и разбор сгоревших конструкций. Устанавливается причина ЧП, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, пожар случился в цехе готовой продукции, где хранились яйца в картонных коробках. Горючая упаковка способствовала быстрому распространению огня, в итоге общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. Во время ЧП с предприятия самостоятельно эвакуировались 20 работников. Пострадавших нет.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 16.11.19

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