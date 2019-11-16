Свердловские «яблочники» выбрали нового председателя

В свердловском отделении партии «Яблоко» сегодня на региональной конференции прошли выборы нового председателя. Победителем стал бывший глава поселка Исеть, бизнесмен Сергей Хореженко. Его кандидатуру предложил член федерального бюро «Яблока» Максим Петлин. Также на пост претендовали общественница Ирина Скачкова и экс-депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Головин, но в тайном голосовании они проиграли Хореженко с большим отрывом.

Новый руководитель свердловских «яблочников» рассказал, что его основная цель – сформировать партийную фракцию в Заксобрании региона на выборах 2021 года. Для этого он предлагает создать муниципальную сеть отделений «Яблоко», собрать базу из 100 тысяч сторонников партии, проводить областные общественные кампании и организовать активный сбор спонсорских денег на счет регионального отделения. Максим Петлин одобрил эту программу и пообещал содействовать ее реализации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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