В Венеции закрыли площадь Святого Марко из-за наводнения (ФОТО, ВИДЕО)

Венецию накрыла новая волна сезонного паводка, который называется Аква Альта. Сегодня уровень воды поднялся до 150 сантиметров. Затопило самую нижнюю часть города – площадь собора Святого Марко, главную достопримечательность Венеции. Сейчас там вода доходит до уровня бедра. Полиция не пропускает людей в затопленный район.

Наводнение в Венеции

«Накануне вечером здесь было абсолютно сухо, по площади Сан-Марко гуляли туристы. Сегодня ранним утром начал моросить дождь, и уже в 8:00 по каналам Венеции проезжал специальный автомобиль со включенной сиреной, которая оповещала людей о том, что вскоре вода может подняться выше критического уровня. Что и произошло примерно за два часа, пока шел дождь», – передает корреспондент РИА «Новый День» из Венеции.

Тем не менее, атмосфера в городе спокойная, нет никакой паники. В центре очень много туристов. Многие из них приезжают в болотных сапогах, или покупают на месте пластиковые бахилы, которые стоят 8-10 евро. Музеи и рестораны открыты. Ограничений на въезд в город нет.

«Туристы воспринимают наводнение как аттракцион. Сложности возникают только там, где заканчиваются мостки, по которым можно пройти затопленные участки, где вода по пояс. На улицах Венеции можно заметить приезжих, которые несут чемоданы на голове, потому что боятся замочить свой багаж», – отмечает корреспондент РИА «Новый День».

По прогнозам метеорологов, в ближайшее время дождей не ожидается. Жители Венеции надеются, что это была последняя волна наводнения как минимум в 2019 году.

Венеция, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева

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