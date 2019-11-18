К ночи в Свердловской области похолодает до -32

Сегодня вечером в Свердловской области сильно похолодает: на регион идут настоящие зимние морозы.

Как сообщает Уралгидрометцентр, сегодня днем в Екатеринбурге и области будет довольно тепло: от -3 до -8. Но уже этой ночью в городе температура воздуха опустится до -28, а на севере области – до -32. Будет дуть северный ветер.

Завтра днем ожидается от -20 до -25. Немного потеплеет послезавтра – будет от -13 до -18. Снегопады прекратились, но на дорогах ожидается гололедица.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.11.19

18 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Автомобилист» третий раз за сезон обыграл «Трактор». / В Венецию пришло новое наводнение, площадь Святого Марка закрыта для туристов (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»