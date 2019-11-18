Полиция ищет участников поножовщины у магазина «Пятерочка» в центре Екатеринбурга

Полиция Екатеринбурга выясняет обстоятельства кровавой разборки в центре города. Вчера вечером около жилого дома по ул. Куйбышева, 21, неизвестные напали на молодого парня и ранили его в ногу. По словам очевидцев, все произошло у магазина «Пятерочка». Мужчина потерял много крови, скорая помощь доставила его в больницу № 24.

Сейчас полицейские изучают съемки с камер наблюдения на месте нападения. «Пострадавший 1994 года рождения находится в больнице, пока опросить его не представляется возможным ввиду состояния его здоровья. Личности и местонахождение других участников конфликта устанавливаются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – прокомментировали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.11.19

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