В Екатеринбурге банкротят владельца известной сети ресторанов суши

Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве ООО «Объединенная Сеть Ресторанов» (рестораны «Планета Суши» и IL Патио). С бизнесменов требуют взыскать чуть более миллиона рублей. Соответствующий иск появился в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Ранее суд рассматривал спор администрации и ООО «Объединенная Сеть Ресторанов», касающийся платы за использование земельного участка на ул. Московская, 25а-27, где находятся точки обоих заведений общественного питания. По решению суда «Объединенная Сеть Ресторанов» должна администрации 1 млн 42 тысячи рублей. Вероятно, иск о банкротстве – попытка таким образом взыскать положенное.

Добавим, сети «Планета Суши» и «IL Патио» открыты во многих городах России по франшизе «Росинтер Ресторантс Холдинг», крупнейшего оператора в сегменте семейных ресторанов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.11.19

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