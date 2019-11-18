Таможенники не дали провезти из Китая 30 кг оборудования для зубного кабинета

Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажиров рейса из Китая медицинское оборудования массой 30 кг.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского таможенного управления, в коробках оказались запчасти для бор-машины, приборы для отбеливания зубов, маски, упаковка для хранения инструмента. Выяснилось, что у пассажиров есть собственный стоматологический кабинет. А значит, оборудование будет использоваться в коммерческих целях. Чтобы ввезти его в Россию, необходимо оформить декларацию на товар и предоставить сертификаты соответствия.

«В данном случае речь идет о партии оборудования, которое в дальнейшем будет использоваться в коммерческих целях. Очевидно, что приборы для стоматологического кабинета не являются необходимыми для поддержания жизни человека и не будут использованы в личных целях и в домашних условиях. Изымать жизненно необходимое оборудование у пассажиров международных рейсов, например, шприцы, иглы, катетеры, оборудование для измерения кровяного давления, таможенники не будут. Но для этого у гражданина должны быть соответствующие документы из медицинских учреждений», – рассказал Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово».

Екатеринбург, служба информации

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