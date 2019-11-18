В Полевском прокуратура заставила больницу нанять медика в детский сад

В Полевском прокуратура через суд обязала центральную городскую больницу обеспечить ежедневное присутствие медицинского работника в детском саду № 34 «Аленушка». При проверке выяснилось, что детсад прикреплен к больнице, но не имеет постоянного врача.

«Отсутствие в образовательной организации медицинского работника в течение всего периода пребывания в нем детей ставит по угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних воспитанников данной организации, нарушает их права на получение качественной и своевременной медицинской помощи», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор Полевского подал иск в суд и выиграл дело, но больница попыталась оспорить решение. Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию и оставил судебный акт без изменения. Теперь ЦГБ должна нанять медика в детский сад для ежедневной работы, кроме праздников и выходных – в рамках договора об оказании безвозмездных медицинских услуг.

Екатеринбург, служба информации

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