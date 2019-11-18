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Понедельник, 18 ноября 2019, 12:23 мск

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Новым директором «Екатеринбург Арены» назначен Владимир Вендланд

Новым директором спорткомплекса «Екатеринбург Арена» стал Владимир Вендланд. Ранее он занимал пост исполнительного директора стадиона в ФГУП «Спорт-Инжиринг», а до этого работал коммерческим директором КРК «Уралец».

Информацию о своем назначении Владимир Вендланд подтвердил «Новому Дню». По его словам, к новым служебным обязанностям он приступил с 11 ноября. Сегодня министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт представил нового директора коллективу стадиона. Оперативно получить комментарий минспорта о кадровом решении не удалось.

Напомним, сейчас идет процесс передачи комплекса от «Спорт-Инжиниринг» в собственность Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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