Облстат: в Свердловской области успешнее всего плодятся свиньи

Из всех животных, которых разводят в сельском хозяйстве, в Свердловской области успешнее всего размножаются свиньи.

Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловскстате, по состоянию на 1 ноября в области насчитывалось 360 тысяч свиней, тогда как годом раньше – только 345,5 тысяч голов. Число коров возросло, но незначительно – со 115 200 до 115 800. А вот коз и овец стало меньше – с 64 600 голов их число уменьшилось до 64 000. Снизилось и число птицы: с 13,8 до 13,7 млн особей.

Упало в регионе и производство мяса: с 211,7 тысяч тонн до 207,9 тысяч тонн. Производство молока выросло с 624,7 тысяч тонн до 628,5. Производство яиц также увеличилось: с 1272,4 млн штук до 1289,9.

Добавим, что, когда на прошлой неделе в заксо профильные комитеты в первом чтении рассматривали проект бюджета-2020, министр АПК Дмитрий Дегтярев выглядел увереннее, чем его коллеги: по областному закону о продовольственной безопасности субсидии на развитие сельского хозяйства нельзя уменьшить по сравнению с предыдущим годом.

Екатеринбург, служба информации

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