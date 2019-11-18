Умер екатеринбургский писатель Игорь Сахновский

Сегодня около 11 часов утра на 62-м году жизни скончался екатеринбургский писатель Игорь Сахновский.

Об этом сообщил в соцсети его знакомый, бывший депутат гордумы Дмитрий Головин. «Сегодня около 11 утра умер Игорь Сахновский. Наш уральский талант и человечище. Вроде бы разрыв аорты. О похоронах сообщит Евгений Касимов. Сказать, что скорблю – мало», – написал Головин.

Игорь Сахновский родился 17 июля 1958 года в городе Орске Оренбургской области. В 1981 году окончил филфак УрГУ. Автор романов «Насущные нужды умерших», «Человек, который знал всё» (награжден премией «Бронзовая улитка», присуждаемой Борисом Стругацким), «Заговор ангелов», «Счастливый бог случайностей», сборников рассказов «Счастливцы и безумцы».

Екатеринбург, служба информации

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